Catanzaro allo “Zini” con quasi 5.000 tifosi al seguito. Vivarini: «Avremo le spalle coperte»

CATANZARO Secondo i bookmakers la Cremonese è favorita sul Catanzaro per il passaggio del turno. Ma la squadra giallorossa ha dimostrato più volte in questa stagione di saper invertire i pronostici. Di certo, quella di domani sera allo stadio “Zini” non sarà una partita semplice per i padroni di casa, reduci dal 2-2 strappato al “Ceravolo” dopo essere stati in vantaggio di due gol. Proprio la reazione veemente dei ragazzi di Vivarini (che hanno anche sfiorato il successo) non può far stare tranquilla la compagine guidata da Stroppa che oltre a Iemmello e compagni, dovranno fare i conti con un vero e proprio esodo dei sostenitori giallorossi: nel settore ospiti se ne prevedono circa 5.000. «Tutto tranquillo, abbiamo lavorato e analizzato, ma parlando poco – ha affermato oggi il tecnico del Catanzaro in conferenza stampa prima della partenza per la Lombardia – perché c’è da poco da dire e da stimolare. La squadra sta bene, Situm si è allenato e abbiamo quindi una soluzione in più. Abbiamo capito le difficoltà che abbiamo avuto nella partita di andata ma sappiamo come possiamo dire la nostra anche a Cremona». «Cosa dovrà fare la Cremonese per superarci? Questo mi interessa poco, speriamo non facciano niente – ha detto l’allenatore scherzando –. Spetterà a noi limitarla il più possibile perché è una squadra con diverse individualità di livello alto. Dovremo stare più attenti in determinate situazioni. So che avremo anche stavolta una cornice importante di pubblico al nostro seguito, ne avremo bisogno, con loro ci sentiamo forti perché sappiamo di avere le spalle coperte. Speriamo di fare una grandissima prestazione. Partiamo con la consapevolezza di aver fatto due gol in recupero a una difesa forte e di averne sfiorati altri». Vivarini ha elogiato lo staff tecnico per aver lavorato bene anche con chi nell’arco della stagione ha avuto poco spazio e oggi si sta rivelando decisivo nei playoff. Il riferimento va soprattutto a Donnarumma e Brignola, i cui gol stanno trascinando la squadra: «Donnarumma, Brignola, Stoppa, i mediani hanno dato quella linfa che ci ha permesso di ottenere questi risultati, bisogna evidenziare la bravura di questi ragazzi che hanno fatto gruppo per restare uniti». Sulla condizione fisica, il tecnico ha parlato di situazione ottimale, «la squadra ha recuperato bene, nessuno ha mostrato cedimenti mentali e fisici. Abbiamo disponibilità assoluta da parte di tutti, vedremo poi prima e durante la partita che tipo di soluzioni adottare. Non dovremo avere dei cali». (redazione@corrierecal.it)

