Tragedia all’Air Show, uomo muore investito da un camion cisterna

L’AQUILA Un uomo è rimasto schiacciato, ed è morto, sotto le ruote di un camion cisterna in fase di manovra durante la prima giornata dell’Air show all’interno del piccolo scalo aeroportuale di Preturo, a 5 chilometri dall’Aquila. La manifestazione aerea prevedeva per oggi e domani l’esibizione delle Frecce Tricolori. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’esibizione e stata interrotta. Stando alle prime informazioni l’uomo è un dipendente della società che gestisce il servizio dell’elisoccorso del 118 all’interno del piccolo aeroporto.