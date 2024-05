Coppa Italia 2024-2025, ecco chi affronteranno Catanzaro e Cosenza

il tabellone

Terminati i campionati (recuperi e playoff esclusi), è già tempo di pensare alla prossima Coppa Italia. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri per gli accoppiamenti della prossima edizione del trofeo, dai quali è possibile stabilire quale sarà il percorso delle big del massimo torneo nazionale.

La vincitrice dell’ultima edizione Juventus sarà testa di serie numero 1 e verrà inserita nella parte sinistra del tabellone, mentre l’Inter, vincitrice dello scudetto, sarà testa di serie numero 2 e il suo nome comparirà in quella destra. Milan, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina entreranno direttamente agli ottavi di finale, in quanto classificatesi tra le prime otto in campionato. Il Napoli (decimo) partirà dai 32esimi di finale. Confermato il format del precedente triennio, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise: tutte le 20 società ammesse ai campionati di A e B più 4 club segnalati dalla Lega Pro.

Le partite di Catanzaro e Cosenza

Catanzaro e Cosenza partiranno dunque dai 32esimi di finale previsti per il 10 e 11 agosto. Per entrambe esordio in trasferta con due squadre di serie A. Il club giallorosso, avendo chiuso l’ultimo torneo di B al quinto posto, partirà in Coppa Italia dalla 25esima posizione e affronterà chi ha chiuso in serie A al 17esimo posto, cioè l’Empoli. Il Cosenza, nono in classifica nell’ultima stagione di B, nel tabellone della Coppa Italia occupa il posto 29, dunque affronterà il Torino, anch’esso giunto nono in serie A. La curiosità riguarda un possibile derby già nel secondo turno. Se giallorossi e rossoblù batteranno Empoli e Torino, si sfideranno per la prima volta nella nuova stagione. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato