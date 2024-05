Schlein a Cosenza, il Pd: «Orgogliosi della centralità politica di questo territorio»

la nota

«Siamo particolarmente contenti che la Segretaria nazionale Elly Schlein sia arrivata nella Provincia di Cosenza. Dal congresso del 2023, è stata la prima volta che la Segretaria è tornata nel nostro territorio, e questo ha rappresentato un momento di entusiasmo e mobilitazione per tutti, come dimostrato dalla presenza di delegazioni da tutta la Sibaritide, nonché dall’Area Urbana di Cosenza-Rende, dal Medio Crati, dall’Esaro e dal Pollino». Lo scrive in una nota la federazione cosentina del Pd. «Abbiamo concordato, insieme ai riferimenti istituzionali e al Partito regionale, la tappa di Corigliano-Rogliano, su richiesta del partito cittadino, perché Corigliano-Rossano è il comune calabrese più popoloso che affronterà il voto amministrativo. A CO-RO, siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a costruire un percorso di supporto alla ricandidatura di Flavio Stasi, insieme alle altre forze civiche e di centrosinistra, e siamo contenti che si sia presentata una nostra lista con il simbolo del Pd, come apprezzato dalla stessa Schlein. La presenza della Schlein ha così scritto una bella pagina della storia della sinistra in città. Abbiamo, inoltre, anche apprezzato il sostegno dato da Elly Schlein a Maria Teresa Aiello, giovane dirigente democratica, candidata a Sindaco di Mirto Crosia, nonché il sostegno di Elly a tutti i candidati del Pd dello ionio cosentino, fascia territoriale fra le più interessate al voto in Calabria. L’arrivo della Segreteria è stata anche l’occasione per incontrare i giovani candidati calabresi alle elezioni europee del Partito Democratico, Jasmine Cristallo e Luigi Tassone, nonché la capolista Lucia Annunziata, grande voce del giornalismo internazionale. In questa campagna, stiamo accogliendo tutti i candidati Pd al Parlamento europeo, fra cui anche Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Antonio Decaro e siamo orgogliosi della centralità politica di questo territorio, fra i più popolosi del Mezzogiorno. Da qui forse il nervosismo del centrodestra, sempre più evidente».