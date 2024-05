Lotta al terrorismo e alla ‘ndrangheta, Piantedosi a Lione nella sede dell’Interpol

la visita

“In un periodo così delicato dal punto di vista geopolitico e durante l’anno di Presidenza italiana del G7 il colloquio di oggi, è stata l’occasione per confrontarsi sul tema dei riflessi sulla sicurezza interna derivanti dagli scenari di crisi internazionale, focalizzando l’attenzione sul terrorismo”. Così in una nota il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina ha visitato il quartier generale dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) a Lione, dove è stato accolto dal segretario generale Jurgen Stock con cui ha avuto un proficuo incontro. “Ho espresso inoltre soddisfazione – spiega Piantedosi – per il lancio dell’iniziativa Silver Notice, voluta dall’Italia, e dedicata a rintracciare i patrimoni illeciti generati dalla criminalità organizzata”. Nel corso del colloquio sono stati affrontati anche altri temi, quali il progetto Identity che mira all’individuazione di potenziali criminali e terroristi che, approfittando dei flussi migratori, cercano di entrare illegalmente in Europa, e dell’iniziativa per prevenire e contrastare la ‘ndrangheta, denominata I-CAN.

