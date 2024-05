rintracciata

ROMA E’ stata arrestata la madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni. La donna, fermata in Pakistan, è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l’omicidio della figlia. Latitante dal primo maggio 2021, è stata rintracciata in un villaggio ai confini con il Kashmir, al termine di una operazione congiunta tra Interpol e la Polizia Federale pachistana.