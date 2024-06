il caso

CARFIZZI Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 16:23 con epicentro a Carfizzi, in provincia di Crotone. La profondità stimata è stata di circa 18.7 Km. I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Per adesso non si segnalano danni. Il 24 maggio era stata avvertita una scossa in tutto il Crotonese e nei giorni seguenti erano stati registrati ripetuti fenomeni legati alla prima della serie.