Tragico incidente sull’A2, un morto e due feriti

il dramma

Un morto e due feriti. Questo il terribile bilancio di un incidente avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo a 2 km dallo svincolo di Rogliano in direzione Sud. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza.

Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente sono coinvolti due mezzi, un’autovettura ed un autofurgone.

I due feriti, estratti dalle lamiere, sono stati subito affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture mentre sul posto è giunta anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Il traffico è attualmente bloccato nel tratto interessato.

In aggiornamento