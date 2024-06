Castrovillari, fusione tra Agrintesa e Osas. «Accordo che porterà benefici alla nostra terra»

l’annuncio

CASTROVILLARI Martedì 4 giugno Agrintesa ha celebrato la fusione per incorporazione di Osas, storica impresa cooperativa di Castrovillari specializzata nella produzione di drupacee e agrumi nei territori della Calabria, areale che da sempre presenta una forte vocazione ortofrutticola. L’operazione, effettiva a far data dal 1 giugno, è stata coronata con un importante incontro organizzato presso lo stabilimento di Castrovillari quale momento per consolidare l’accordo stipulato tra le due importanti realtà del comparto agricolo. La mattinata è stata avviata dai saluti di Maurizio Gardini – Presidente di Confcooperative Nazionale, che ha ricordato la storia del percorso di cooperazione che ha portato alla fusione per incorporazione, sottolineando con soddisfazione che «Agrintesa e Osas rappresentano un avamposto di efficienza e legalità».





Gallo: «Vogliamo avere un’agricoltura che innova»

Presente all’incontro Gianluca Gallo – Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione che ha rimarcato il ruolo di primo piano delle due realtà cooperative nel panorama agricolo nazionale, con un particolare riferimento ad Osas e alla lungimiranza avuta da Gaetano e Giuseppe Nola, imprenditori pionieri sul territorio ed esempio di cooperazione agricola in Calabria. «Vogliamo avere un’agricoltura che innova – ha insistito Gallo – così da incentivare i giovani a rimanere in Calabria e fare agricoltura. Per farlo è necessario inoltre modificare il racconto di questa terra permettendole di essere attrattiva, anche verso altri mercati. E l’accordo con Agrintesa porterà sicuramente benefici da questo punto di vista».

I progetti di Agrintesa

I vertici Agrintesa Aristide Castellari – Presidente e Cristian Moretti – Direttore Generale, accompagnati da una compagine nutrita di amministratori e membri del comitato dei delegati, hanno evidenziato una profonda partecipazione al percorso di fusione «desiderata da entrambe le basi sociali». La recente incorporazione di Osas assume una rilevanza strategica in quanto consente ad Agrintesa di ampliare le zone e il calendario di produzione, tutelando contestualmente dal rischio climatico il business della Cooperativa nel comparto ortofrutticolo. L’incontro del 4 giugno ha rappresentato dunque una tappa di un cammino condiviso ed è la manifestazione tangibile della volontà di lavorare insieme, tutelando e difendendo gli interessi di tutti i soci. La visita allo stabilimento e ad alcune aziende agricole del territorio ha rappresentando ulteriore momento di scambio e di conoscenza tra soci della cooperativa più importante del comparto ortofrutticolo italiano. Luigi Nola ha guidato la visita allo stabilimento di Castrovillari e accompagnato gli ospiti illustrando gli impianti ed i processi, mostrando la professionalità, le competenze e l’efficienza del lavoro svolto, puntando l’attenzione sulle risorse umane all’interno dell’azienda e sulle opportunità di sviluppo per gli anni a venire.