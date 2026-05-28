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Il soccorso

Alessandria: esplosione in palazzina, un ferito grave

L’intervento è ancora in corso ma con ogni probabilità, l’uomo sarà trasportato in codice rosso in ospedale a Torino

Pubblicato il: 28/05/2026 – 7:51
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Alessandria: esplosione in palazzina, un ferito grave
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ALESSANDRIA Un cinquantenne è rimasto ferito con ustioni su oltre il 50% del corpo a causa di un’esplosione che si è verificata in una palazzina di Vignole Borbera, nell’Alessandrino. A soccorrere l’uomo sono intervenuti i sanitari drl 118 con il mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso. L’intervento è ancora in corso ma con ogni probabilità, l’uomo sarà trasportato in codice rosso in ospedale a Torino. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’esplosione. Sul posto sono in corso i rilievi delle autorità competenti.

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