Cina: furgone tampona camion, 13 morti e tre feriti

La tragedia

Tredici persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Cina, su un tratto di autostrada nella provincia di Henan, nel centro del Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Un furgone passeggeri da nove posti, che trasportava 16 persone al momento dell’impatto, ha tamponato un camion intorno alle 2:40 del mattino nella città di Nanyang, secondo quanto ricostruito da Xinhua. Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha inviato una squadra a Nanyang per coordinare le indagini e le operazioni di soccorso.