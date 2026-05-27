Sacal chiude il bilancio 2025 con un utile di 5,46 milioni

l’assemblea

LAMEZIA TERME Il Gruppo Sacal chiude il 2025 con risultati senza precedenti e consolida il ruolo strategico del Sistema Aeroportuale Calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità della regione. Nel corso dellaAssemblea degli azionisti, l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini, ha sottoposto all’approvazione il bilancio d’esercizio 2025 della società di gestione degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, evidenziando le positive performance economiche e operative: il Gruppo archivia il documento contabile con la ratifica degli azionisti presenti e un utile pari a 5.460.199 euro, «confermando la solidità del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni». In un panorama nazionale che registra un incremento del traffico passeggeri del 5%, il Sistema Aeroportuale Calabrese registra un incremento del 21% rispetto al 2024, superando nettamente anche la media europea del settore, ferma al +4,4%. La crescita ha coinvolto tutti e tre gli scali, «a testimonianza – è scritto in una nota – di un rafforzamento strutturale della domanda di trasporto aereo da e verso la Calabria». L’aeroporto di Lamezia si conferma il principale hub regionale, chiudendo il 2025 con 3.049.594 passeggeri, in crescita del 12% rispetto al 2024. Continua anche il percorso di sviluppo dell’aeroporto di Crotone, che raggiunge 340.286 passeggeri, con un incremento del 25%. Ottimi risultati anche per Reggio Calabria che sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transiti e una crescita del 56,7%. Determinante per questi risultati, riferisce Sacal, «è stato il potenziamento strategico dell’offerta dei collegamenti e il significativo miglioramento della connettività nazionale e internazionale».

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