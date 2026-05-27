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Scossa di terremoto nel Messinese
Il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2
Pubblicato il: 27/05/2026 – 20:54
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ROMA Un terremoto di magnitudo tra 3.7 e 4.2 è stato registrato nel messinese dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. La scossa si è verificata alle 19.34. (Italpress)
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