Voucher caro scuola, Micheli: “Otto milioni di euro per sostenere il diritto allo studio e le famiglie calabresi”

L’intervento

La Regione Calabria rafforza il proprio impegno a favore del diritto allo studio con la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Voucher Caro Scuola” per l’anno scolastico 2024/2025, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’intervento, finanziato nell’ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 – Priorità 4ISTR “Una Calabria con più istruzione” – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione 4.f.1, mette a disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro per sostenere concretamente le famiglie calabresi e favorire la piena partecipazione degli studenti ai percorsi scolastici. “Con questa misura – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli – confermiamo la centralità dell’istruzione quale leva fondamentale di crescita, inclusione sociale e pari opportunità. Vogliamo essere al fianco degli studenti e delle famiglie calabresi, sostenendo concretamente i costi legati alla frequenza scolastica e contrastando le disuguaglianze educative. Il Voucher Caro Scuola rappresenta uno strumento concreto per sostenere il diritto allo studio, in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea 2021/2027 e con il Piano d’Azione regionale “Competenze – Istruzione e Formazione”. L’avviso prevede l’erogazione di un contributo economico a fondo perduto pari a 500 euro per ciascun beneficiario, non soggetto a imposizione fiscale. Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 15.748,78 euro. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata della Regione Calabria, https://istruzione.regione.calabria.it/bandi che sarà accessibile a partire dalle ore 09 del 28 maggio 2026 e fino alle ore 23:59 del 3 luglio 2026.

La procedura a sportello

L’assessore precisa che non si tratta di una procedura a sportello: “le domande – spiega – non saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo ed è quindi possibile utilizzare tutto il tempo a disposizione fino alla scadenza per controllare accuratamente la documentazione. Infatti, la mancata allegazione, anche parziale, dei documenti richiesti comporterà l’esclusione della domanda dal beneficio”. Tenuto conto dell’elevato numero di istanze registrato nelle precedenti annualità, sarà data priorità all’istruttoria delle domande correttamente compilate e complete; al contrario, le pratiche incomplete o con documentazione non corretta richiederanno successive integrazioni, con un conseguente allungamento dei tempi di istruttoria e di erogazione del beneficio. “Invitiamo tutti gli interessati – aggiunge infine l’assessore Micheli – a consultare con attenzione l’Avviso e la guida operativa, prendendosi il tempo necessario per verificare la correttezza e la completezza della documentazione prima dell’invio della domanda. Una compilazione accurata è fondamentale, sia per l’ammissibilità dell’istanza, sia per consentire una più rapida istruttoria e la successiva erogazione dei benefici”. L’Avviso pubblico, la guida alla compilazione della domanda e tutta la documentazione utile sono disponibili nella pagina dedicata del portale Calabria Europa al seguente link .