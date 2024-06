Cosenza, il Museo del design nato in una chiesetta dimostra che il centro storico può risorgere davvero

CALABRIA DESIGN FESTIVAL

COSENZA Da quasi quattro secoli vede passare generazioni di cosentini e viandanti, oggi si trova in uno snodo di traffico tentacolare, all’innesto di corso Plebiscito, ma in una nicchia in cui è quasi difficile vederla: la chiesa di San Rocco (costruita durante la peste del 1656 e sede fino al secondo dopoguerra di una congrega di calzolai intitolata a San Crispino e San Crispiniano, poi sciolta) ora ha iniziato la sua terza vita: da ieri è MuDaBa, Museo di comunità diffuso Biblioteca delle Arti Design Architettura, l’inaugurazione all’interno della terza edizione del Calabria Design Festival ne segna il recupero e la rinascita, grazie a un progetto finanziato dal ministero della Cultura. Un piccolo segnale che però può rappresentare un’ulteriore spinta per la rigenerazione urbana del centro storico di Cosenza, peraltro a pochi metri da Cosmo, l’hub di piazza Tommaso Ortale sostenuto dal Comune attraverso Agenda Urbana.

Ieri la chiesetta è stata restituita alla fruizione pubblica – esempio di riappropriazione di un luogo nel segno della fruizione culturale degli spazi – con la mostra personale “La bellezza dell’Abitare” di Giulia Brutto, architetto premiata con Giuseppe Fata e Aldo Presta tra i riconoscimenti dell’art director Pino Scaglione; stamattina a palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale, la premiazione di Calabria Creativa Mapping, con i primi cinque nomi tra i 120 dei designer che hanno partecipato al bando rivolto ai talenti creativi calabresi: Francesco Gemelli, Luca Perrone, Manuela De Fazio, Pasqualina Tripodi (Pasly), ISTMO architecture.



L’interno del Museo di comunità diffuso Biblioteca delle Arti Design Architettura, ospitato da ieri nella chiesetta seicentesca di San Rocco, nel centro storico di Cosenza

Cosenza città del design (ma la Calabria arranca)

Non è il solo “seme” piantato nella tre giorni ideata da Scaglione, architetto calabrese e professore di Urban Design all’Università di Trento: di scena ieri anche un originale confronto tra aziende e designer calabresi che ha fatto emergere il valore dell’innovazione attraverso il design, con la realizzazione di una piattaforma di collaborazione tra enti e aziende denominata I-Calab, Innovazione Competizione Calabria, momento di dialogo finalizzato a evidenziare come la collaborazione tra progettisti e imprese possa generare innovazione nella nostra regione.

Spinta non da poco se si pensa che secondo il rapporto della Fondazione Symbola, la Calabria è ultima in Italia con solo lo 0,2% di investimenti sistemici nel campo del design (prodotti, grafica, packaging, comunicazione visiva…). Su queste premesse, la Società Scientifica Riagita, promotrice del Calabria Design Festival, si propone di «sensibilizzare istituzioni, aziende e amministrazioni sull’importanza del design come leva strategica di sviluppo e cambiamento, anche in una regione difficile e complessa come la Calabria».

Ma il Calabria Design Festival è stato anche un appuntamento nel segno della «bellezza necessaria», dicono i promotori, che hanno voluto «mettere in circolo un movimento di dibattito e riflessioni, attraverso principalmente una mostra centrale dedicata al talento creativo calabrese». L’evento lungo un mese, si muoverà tra la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone a Cosenza e la chiesa di San Rocco finalmente riaperta al pubblico: contestualmente alle tre giornate-clou del Calabria Design Festival, si sono aperte le mostre e installazioni dedicate al design, all’architettura, alla grafica, alla moda e alla fotografia che saranno visibili fino al 10 luglio, accompagnate da ulteriori eventi tra giugno e luglio.

Contro la nuova emigrazione intellettuale

Protagonisti assoluti di questa III edizione del festival sono stati, infatti, progetti, immagini e grafiche di creativi e designer calabresi indipendenti, selezionati attraverso il bando “Calabria Creativa Mapping” che ha raccolto oltre 120 figure professionali tra grafici, illustratori, designer, architetti, fotografi, chef e artigiani, tutti nati in Calabria, ma per gran parte, attualmente, operativi altrove. La mappa di questi talenti – racchiusa in un sito digitale in continuo aggiornamento – racconta una emigrazione intellettuale che dalle città calabresi (Catanzaro in testa) porta alle capitali italiane del design, Milano e Roma. Il lascito di questa edizione del festival è la Meed Academy, un luogo che nelle intenzioni di Scaglione deve «formare e fermare i talenti calabresi».