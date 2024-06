Cannizzaro: «Ottimo successo in Calabria, unica eccezione Corigliano-Rossano»

l’analisi

CATANZARO «Se verranno confermati i dati relativi ai Comuni andati al voto in Calabria, per il centrodestra e per Forza Italia in particolare (dopo gli ottimi risultati ottenuti alle europee) si profila un bel successo anche per le amministrative. A Bova Marina è stato eletto Sindaco Andrea Zirilli, Coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia Reggio Calabria. Sempre nel reggino, doppia conferma nei comuni di Scido e Stignano, dove rispettivamente sono stati rieletti Giuseppe Zampogna e Giuseppe Trono; così come è stato eletto a Sant’Ilario dello Jonio il forzista Pasquale Brizzi, vicendo la sfida contro il quorum». Così Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.

«Numeri molto positivi – continua Cannizzaro – arrivano anche dal Comune di Gioia Tauro, dove la candidata azzurra, Simona Scarcella, si proietta al ballottaggio chiudendo in vantaggio questa tornata. Storia simile a Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia chiamato alle urne, dove il candidato di Forza Italia Roberto Cosentino sta ottenendo un buon risultato e siamo certi che verrà eletto nuovo sindaco al ballottaggio. Grandi probabilità di vittoria le ha anche Biagio Faragalli, coordinatore cittadino di Forza Italia, al momento in testa a Montalto Uffugo. Sempre in provincia di Cosenza, bella vittoria a tinte rosa a Mendicino, con Irma Bucarelli eletta a primo turno».

«In provincia di Catanzaro – evidenzia Cannizzaro – confermatissimi i sindaci azzurri di Marcedusa, Domenico Garofalo, e di San Floro, Bruno Meta. Riconferma anche nel crotonese, a Umbriatico, con Pietro Greco. Unica eccezione a questo quadro roseo risulta Corigliano-Rossano, dove il Consigliere regionale Pasqualina Straface, nonostante i suoi grandi sforzi, non è riuscita a far convergere su di sé il consenso di una delle realtà più grandi e complesse della Calabria. Sapevamo sin dall’inizio, anche a causa del ritardo con cui il centrodestra ha scelto il suo candidato, che la partita in questo Comune sarebbe stata complicata affrontando il primo cittadino uscente. A nome del Partito – conclude Cannizzaro – ringrazio comunque Pasqualina per aver accettato di cimentarsi in una sfida così articolata, evitando che il centrodestra di fatto abdicasse in una città così importante».

