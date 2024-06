Staine: «La Lega è forte in tutte le nostre nelle comunità»

il commento

CATANZARO «La Lega in Calabria ha superato il 9% ed è un risultato straordinario, a maggior ragione se consideriamo che nella Circoscrizione Sud il partito ha ottenuto il 6,85%. Anche il nostro premier Salvini, nell’analisi a caldo di questa notte ha parlato, in relazione al voto in crescita al Sud, di risultato positivamente inatteso, sottolineando in particolare il dato della Calabria». A dirlo è l’assessore regionale al welfare Emma Staine. «E per questa ragione – ha detto – si impone una riflessione su come esserci di più e meglio». «Per tutti noi si tratta di un traguardo che è frutto del fortissimo impegno di squadra che ha sostenuto i candidati, che ringrazio e a cui rivolgo i miei migliori auguri. Esprimo immensa riconoscenza, inoltre, ai militanti, agli amministratori che in tutto il territorio, non hanno lasciato spazio ad altri, attestando che la Lega è forte in tutte le nostre nelle comunità. Infine, un sincero grazie a Matteo Salvini, il nostro leader, perché la sua presenza e il suo durevole impegno verso il Sud e la Calabria, continuano a certificare che la squadra, tutta intera, funziona e saprà continuare a lavorare bene».