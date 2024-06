Rete fognaria a San Luca, l’ex sindaco Bruno Bartolo indagato per reati ambientali

la vicenda

SAN LUCA Dopo la vetrina nazionale su Propaganda Live e il caso del (non) voto a San Luca, un’altra grana giudiziaria per l’ex sindaco Bruno Bartolo. Il fascicolo aperto dalla Procura di Locri riguarda la gestione della rete fognaria e nello specifico delle tre vasche biologiche Imhoff (sequestrate lo scorso ottobre), una vicenda su cui i carabinieri si San Luca indagano dalla fine dell’anno scorso.

Bartolo è già indagato per l’area mercantile di Polsi e per i servizi igienici dello stadio comunale “Corrado Alvaro” (due gli avvisi di garanzia notificatigli in relazione a quest’ultima vicenda). Nei prossimi giorni è prevista la visita della commissione parlamentare antimafia nel centro della Locride attualmente gestito da un commissario prefettizio.