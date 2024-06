Bandiere delle Regioni contro tricolori, e le opposizioni intonano l’inno di Mameli – VIDEO

autonomia differenziata

ROMA Sono immagini forti quelle che giungono dalla Camera dei deputati (tratte dai profili social della parlamentare del M5S Anna Laura Orrico). Da un lato la maggioranza che agita vessilli delle varie regioni – in primo piano si distingue la deputata cosentina della Lega Simona Loizzo – dall’altra le opposizioni che, nel mentre cantano l’inno di Mameli, sventolano il tricolore.

«Hanno approvato l’Autonomia differenziata – dice la deputata e coordinatrice regionale del M5S Anna Laura Orrico – coi favori delle tenebre, per spaccare il Paese. Una seduta notturna fiume senza nessun dialogo. I 172 colleghi che hanno votato a favore (leggi la notizia) portano un macigno sulla coscienza. Fra questi moltissimi meridionali, calabresi. “Yes man” pronti ad eseguire ordini di scuderia. Sventolavano le bandiere delle varie regioni, loro. Noi eravamo col tricolore in mano. In tutto questo stiamo ancora attendendo l’intervento risolutore del governatore Occhiuto. Oppure era solo l’ennesima boutade mediatica?».