Reggio, sequestrato cantiere ex Cinema Orchidea. Costantino: «Carenze nella gestione della sicurezza»

il caso

REGGIO CALABRIA L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, attraverso una nota dell’Assesore ai Lavori Pubblici Franco Costantino, comunica che a seguito di una verifica effettuata dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria all’interno del cantiere e nei confronti dell’impresa che sta effettuando i lavori di riqualificazione dell’ex Cinema Orchidea di Reggio Calabria, è stato disposto il sequestro preventivo dell’area. Il provvedimento riguarda delle carenze nella gestione della sicurezza dello stesso cantiere, come l’assenza di servizi igienici destinati agli operai e del cartello di cantiere. L’impresa esecutrice dell’intervento, a seguito di una interlocuzione con l’assessorato ai Lavori Pubblici, ha assicurato che opererà immediatamente per la rimozione degli ostacoli riscontrati, chiedendo il dissequestro dell’area per la prosecuzione dell’intervento.