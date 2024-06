Turismo, Occhiuto e Federalberghi inaugurano la stagione: «Numeri incoraggianti»

l’incontro

La Calabria turistica piace, attrae investimenti e raccoglie oggi lo sforzo fatto

negli ultimi anni dagli operatori del settore e dalle politiche pubbliche a supporto, per

garantire servizi accessibili e di qualità. Un punto sull’avvio di stagione è stato fatto questa mattina dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dal presidente di Federalberghi, Fabrizio D’Agostino, in occasione dell’arrivo in Calabria di Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner, l’importante gruppo ricettivo austriaco posizionato nell’alta gamma degli alberghi di tutt’Europa e già presente con una realtà imprenditoriale importante nella nostra regione. «Avviamo un’estate – ha detto il presidente Occhiuto, in visita in uno dei più grandi villaggi del Mezzogiorno – piena di attese e ottime previsioni. Attese fondate, perché basate sulla legittima raccolta dei frutti di una programmazione seria e significativa dal punto di vista delle risorse messe in campo e dal punto di vista dell’idea di turismo che stiamo costruendo, un’idea di sistema integrato, dalla ricettività, alla mobilità alle infrastrutture alla lotta ai killer dell’ambiente. E’ così che la Calabria può attrarre investimenti ed essere scelta come opzione di viaggio».

«In Calabria si trova tutto ciò che si desidera in vacanza»

«Con il Presidente di Federalberghi sono venuto a dare il benvenuto all’importante gruppo austriaco Falkensteiner e al suo Ceo Otmar Michaeler, investitori importanti con resort e alberghi in tutta Europa. Siamo felici che alcuni anni orsono hanno deciso di investire in Calabria. Mi sento di dire che oggi, tutto quello che si può desiderare per una vacanza si può trovare in Calabria. Un’offerta varia con percorsi differenziati, balneare ma non solo. Vedo già molti turisti stranieri in giro, attratti da tutto quello che ci caratterizza, a partire dalla buona cucina, ovviamente. Le premesse per una stagione con numeri importanti ci sono tutte, sono fiducioso». «Il gruppo Falkensteiner, ha aggiunto Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi, detiene delle splendide strutture nelle maggiori stazioni sciistiche europee ed è per questo che li abbiamo invitati in Sila e in Aspromonte per valutare ulteriori investimenti nella logica di un turismo di qualità che deve durare tutto l’anno. Ad inizio stagione – ha aggiunto D’Agostino – vorrei dare un “in bocca a lupo” a tutti gli associati e, più in generale, a tutti gli operatori economici del settore turistico. Conosco l’impegno e lo sforzo per garantire la migliore accoglienza a tutti».