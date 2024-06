Ballottaggi, affluenza in calo: in Italia è l’11,98%, in Calabria l’11,19%

elezioni amministrative

ROMA Per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 12 ha votato l’11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni. In Calabria – regione nella quale si vota a Vibo Valentia, Gioia Tauro e Montalto Uffugo – alle ore 12 di oggi l’affluenza è all’11,19%: nel dettaglio, il 10,13% a Vibo, l’11,49% a Gioia Tauro, il 12,39% a Montalto Uffugo. Si vota in 101 comuni. Nelle stesse sezioni alle 23 di sabato 8 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era stata del 21,75%, in Calabria al 23,25% (Vibo era al 24,84%, Gioia Tauro 21,13%, Montalto Uffugo 22,7%).

