Dissidenti espulsi dal Pd, il mal di pancia di Boccia: non coinvolgetemi in queste beghe da condominio

il retroscena

COSENZA Giusto il tempo di finire lo spoglio dei ballottaggi ed è arrivata la notte dei lunghi coltelli. Per le 13.30 è prevista la riunione della commissione di garanzia del Partito democratico cosentino in cui ratificare l’espulsione dei tre dissidenti dem Graziadio, Tinto e Trecroci, che a gennaio avevano annunciato la nascita di un nuovo gruppo consiliare (Democrazia e Partecipazione) ma, contestualmente, la volontà di rimanere iscritti al partito. I tre a marzo erano anche tornati in argomento ricevendo subito la risposta dei vertici provinciali del Pd.

In queste ore i telefoni dei protagonisti della vicenda sono roventi – soprattutto quelli dei componenti della commissione presieduta da Salvatore Perugini – e da ambienti interni al partito emerge un certo malumore dei vertici nazionali, con il presidente del gruppo a Palazzo Madama Francesco Boccia che, alle prese con le “buone notizie” nell’analisi del voto nazionale e locale, si sarebbe lamentato coi suoi referenti cosentini per essere stato coinvolto in «questioni di condominio». (euf)