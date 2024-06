I calabresi Calzona e Tedesco passano il turno a Euro 2024. E non vogliono fermarsi

il traguardo

Sono passati entrambi agli ottavi di finale di Euro 2024 Francesco Calzona e Domenico Tedesco, ct di origini calabresi rispettivamente di Slovacchia e Belgio. Entrambi nello stesso girone insieme a Romania e Ucraina, hanno ottenuto 4 punti raggiungendo la fase a eliminazione diretta. Calzona (a destra nella foto), originario del Vibonese ex Napoli, dopo il pareggio contro la Romania ha commentato così il passaggio del turno: «Abbiamo fatto una grande partita da parte nostra, i giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo molto contenti di essere passati e penso che abbiamo ottenuto qualcosa di importante. Siamo stati in grado di giocare tre partite ad alto livello contro squadre che sono più in alto di noi nel ranking. Abbiamo un altro obiettivo davanti a noi, vogliamo rimanere nell’Europeo il più a lungo possibile. Qualsiasi sarà l’avversario che affronteremo adesso sarà dura. Siamo arrivati agli ottavi e vogliamo arrivare ai quarti per i nostri tifosi», ha spiegato.

Grande soddisfazione anche per Domenico Tedesco, originario della provincia di Cosenza, che dopo il pareggio contro l’Ucraina con il suo Belgio, agli ottavi sfiderà la fortissima Francia. «Sapevamo oggi che non potevamo fallire. Il messaggio era chiaro, volevamo giocare e provare a vincere. I giocatori hanno provato di tutto. Sono orgoglioso della mia squadra perché alla fine ha fatto bene. Se subisci un gol, sei fuori. Questo girone è stato più duro di quanto molti pensassero. Sulla carta si può essere favoriti, ma bisogna giocare le partite e queste squadre non hanno assolutamente nulla da perdere», ha spiegato. Agli ottavi il Belgio affronterà la Francia: «Andiamo per vincere. Siamo qui e siamo qualificati per questo Europeo per far parte delle migliori squadre. Adesso affrontiamo una squadra di vertice. Per questo ci siamo qualificati, altrimenti potremmo Restate a casa. Queste sono le partite che cerchiamo e dove tutto è possibile». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato