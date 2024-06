il fatto

COSENZA Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente verificatosi oggi pomeriggio l’Autostrada A2, nei pressi degli svincoli tra Cosenza e Rogliano. Una delle due auto si è capovolta, causando il ferimento delle due persone all’interno dell’abitacolo. I due feriti, non gravi, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti insieme a Vigili del Fuoco, Polizia e gli uomini dell’Anas che hanno lavorato per liberare il prima possibile la strada e ristabilire la viabilità.