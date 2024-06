Incendio in un capannone deposito di materiale elettrico, abitazioni evacuate a Reggio – VIDEO E FOTO

il fatto

REGGIO CALABRIA Tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di viale Europa, da Villa San Giovanni e Melito sono attualmente impegnate nello spegnimento dell’incendio che sta interessando un capannone adibito a deposito di materiale elettrico, in località Spirito Santo. Il denso fumo visibile da gran parte della zona sud di Reggio ha avvolto tutte le abitazioni adiacenti, dalle quali sono fatte evacuare tutte le famiglie residenti, circa 40. Gli operatori hanno lottato duramente affinché le fiamme non si propagassero agli edifici vicini. Proseguono le operazioni di bonifica e i controlli con la termocamera per verificare la presenza di focolai nascosti.











