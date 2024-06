Voto in Francia, la destra è avanti

lo scenario

PARIGI Secondo le prime stime degli istituti di sondaggio, l’alleanza di destra con il Rassemblement National è in netto vantaggio nel primo turno delle storiche elezioni legislative che potrebbero aprire le porte del potere all’estrema destra per la prima volta sotto la Quinta Repubblica. Con il 34,2-34,5% dei voti, il partito di Jordan Bardella e Marine Le Pen e i suoi alleati sono in vantaggio sul Nuovo Fronte Popolare che unisce la sinistra, che ha ottenuto il 28,5-29,1%. Più indietro il campo di Emmanuel Macron al 20,5-21,5%, in questo voto segnato da un’impennata dell’affluenza, secondo le stime pubblicate alle 20 da Ipsos e Ifop.

I Repubblicani, che non hanno stretto un’alleanza con la RN, si attestano al 10%. Le prime proiezioni in termini di seggi per la futura Assemblea Nazionale, da prendere con molta cautela, prevedono una forte maggioranza relativa per il RN e i suoi alleati, o addirittura una maggioranza assoluta al termine del secondo turno di domenica prossima.