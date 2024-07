Il Catanzaro attende ancora il nuovo allenatore. Ma con quali obiettivi?

calcio serie b

CATANZARO Dopo i saluti, a dire il vero poco sentiti dalla piazza, di Vincenzo Vivarini, il Catanzaro attende con trepidazione l’annuncio del nuovo tecnico. Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi circolati nell’ambiente giallorosso, da Paolo Bianco a Marco Zaffaroni, fino ad arrivare a Leonardo Semplici ed Eugenio Corini. Al momento, però, nonostante il tempo scorra inesorabilmente e l’inizio della nuova stagione sia ormai a un passo, dalle stanze dei bottoni non circola nulla. Probabilmente l’annuncio del nuovo proprietario della panchina verrà fatto domani, martedì 2 luglio alle 17, nella sala stampa dello stadio “Ceravolo”, quando saranno presentati il direttore generale Paolo Morganti e il direttore sportivo Ciro Polito. Accanto a loro il presidente Floriano Noto. Difficile al momento capire come la società intenderà programmare la nuova stagione, di certo non sarà semplice riconfermarsi ad alti livelli come fatto nell’era Vivarini. Molti dei protagonisti del passato campionato sicuramente partiranno, su tutti Jari Vandeputte, esterno offensivo belga su cui hanno messo gli occhi diverse squadre cadette d’alta quota e qualcuna di serie A. Ma potrebbe lasciare il Catanzaro anche il portiere Fulignati. Su entrambi la Cremonese sta facendo un forte pressing. Su questi e altri aspetti sicuramente domani il ds Polito, insieme al patron, chiariranno un po’ di dubbi alla tifoseria. (redazione@corrierecal.it)

