Rosa Maria Padovano sarà la nuova prefetta di Cosenza

COSENZA Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di alcuni prefetti. Vittoria Ciaramella attuale prefetta di Cosenza è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto a Latina. A Cosenza arriverà Rosa Maria Padovano da Rimini (nella foto in copertina di newsrimini.it).

Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, la futura prefetta di Cosenza ha assunto gli incarichi alle Prefetture di Bari, Lodi, Ancona, Taranto. A Bari ha assolto anche le funzioni di Capo di Gabinetto. Padovano ha ricoperto il ruolo di Commissaria straordinaria in molti comuni sciolti in Puglia. (f.b.)

