Chirurgia della pelle, all’ospedale di San Giovanni in Fiore arriva lo specialista Pietro Morrone

Sanità

SAN GIOVANNI IN FIORE «Il direttore del nostro Distretto sanitario ha reclutato uno specialista di grande esperienza per la chirurgia della pelle nell’ospedale cittadino e il trattamento con farmaci biologici dei problemi di competenza dermatologica». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Nello specifico, si tratta del dermatologo Pietro Morrone, che ha già preso servizio per 18 ore settimanali. L’arrivo del professionista si aggiunge a quello dell’endocrinologa Angela Mazza e della ginecologa Marussia Politano, con cui l’Asp di Cosenza ha ulteriormente ampliato l’organico medico della specialistica ambulatoriale per la nostra città e il suo territorio, a conferma dell’attenzione del direttore generale Antonello Graziano e del direttore del nostro Distretto sanitario». «Ci stiamo muovendo per valorizzare le periferie, posto che Cosenza – spiega Sisto Milito, direttore dello stesso Distretto sanitario – ha il suo ospedale hub con le corrispondenti dotazioni e ci sono posti ideali, come San Giovanni in Fiore, candidati a diventare centri di riferimento per particolari trattamenti nell’ambito della sanità pubblica. L’ospedale sangiovannese è in una struttura bellissima, facilmente raggiungibile e senza problemi di parcheggio. Questi requisiti ci hanno suggerito di puntare su iniziative di rilancio come quest’ultima con lo specialista dermatologo. Presto, poi, la specialistica ambulatoriale – anticipa lo stesso Milito – sarà al servizio dell’assistenza ospedaliera e sarà allocata proprio all’interno dell’ospedale civile». «Insieme al dg e agli altri dirigenti dell’Asp di Cosenza – conclude la sindaca Succurro – continueremo a lavorare con il massimo impegno per contribuire a potenziare la sanità pubblica nel nostro territorio».

