Crotone, auto in fiamme: salve le tre persone a bordo – FOTO

il rogo

CROTONE Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale è intervenuta questa notte nel comune di Cotronei sulla SP61 in prossimità della centrale idroelettrica Timpagrande per incendio autovettura. Interessata dal rogo una Alfa Romeo Stelvio in transito. A bordo viaggiavano tre persone che accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore riuscivano ad abbandonare la vettura prima che la stessa venisse completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri della Stazione di Cotronei per gli adempimenti di competenza. L’origine del rogo è legata a cause accidentali.