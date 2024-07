L’analisi

CROTONE Il servizio peggiora, la bolletta da pagare aumenta e la Uil di Crotone boccia il consiglio di amministrazione dell’Akrea, società in house del Comune pitagorico che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. In una nota a firma del segretario generale della Uil, Fabio Tomaino, e Giovanni Mungari , responsabile UIL trasporti, si legge che «la città è sporca, la differenziata diminuisce, la Tari aumenta e il Cda di Akrea sta guardare». A distanza di un anno dall’insediamento dell’attuale Cda «nulla è cambiato, anzi i numeri della percentuali di raccolta differenziata continuano a scendere, inbeffa agli obiettivi del contratto di servizio che, dopo tante battaglie dei lavoratori, il sostegno politico della proprietà e il via libera dell’ente garante Anac, resta in attesa di una inspiegabile indecisione del presidente di Akrea a volerlo sottoscrivere. Un atteggiamento – scrivono i due dirigenti Uil – che mina la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani in un clima sereno ed ottimale, animando instabilità e incertezza». Anche gli incontri con il presidente dell’Akrea, Alberto Padula, non hanno sortito risultati. I due dirigenti Uil fanno riferimento «all’incontro sindacale dello scorso 17 giugno, alla presenza del sindaco e dell’assessore alle partecipate». Nel corso di questo incontro il sindaco Vincenzo Voce «ha sollecitato la risoluzione di alcune evidenti criticità: programmazione degli investimenti, assunzioni di nuove unità lavorative per la stagione estiva e una più attenta programmazione dei turni di servizio dei lavoratori. E nonostante il Professor Padula, affiancato dal suo consulente legale esterno, abbia assunto impegni ben precisi, – scrivono Tomaino e Mungari – ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro, neanche la possibilità di sottoscrivere il verbale dell’incontro». Le cose non vanno come dovrebbero e «si continua ad assistere, da oltre quattro mesi, ad una ormai strutturata disorganizzazione che sta compromettendo i risultati precedentemente ottenuti dai lavoratori, sia in termini di efficienza del servizio che di decoro urbano, ad una gestione della programmazione dei turni che oltre a non rispettare, considerati gli esigui termini di preavviso, la vita personale e familiare dei lavoratori, incide negativamente sull’efficienza del servizio, sulla produttività dell’azienda e quindi sulle percentuali di raccolta differenziata; basta notare le condizioni di pulizia della città di Crotone in questo periodo». Non vengono nemmeno rispettati gli impegni che riguardano «l’aumento delle unità lavorative» che, tradizionalmente si fa «in concomitanza dell’inizio del periodo estivo». Nel passato, infatti, i concomitanza dell’estate sono state effettuate «assunzioni a tempo determinato per far fronte all’incremento di attività tipico del periodo».

Le assunzioni a tempo determinato servono anche «a dare un po’ di respiro agli altri lavoratori che, sovraccaricati di lavoro, per un evidente sottodimensionamento organico, non riescono ad usufruire del diritto alle ferie e di un periodo di meritato riposo. Neanche questo è avvenuto». Concludendo, Tomaino e Mungari si chiedono: «Qual è il ruolo del presidente di Akrea? Se non occuparsi dell’efficienza del servizio, del benessere lavorativo dei propri dipendenti, della programmazione degli investimenti e quindi del futuro della società? Se la risposta è sempre la stessa ovvero quella di aver fatto quadrare i conti, allora ritorneremo a protestare, perché secondo le ultime bollette della tari i conti nelle tasche dei cittadini non tornano affatto».

