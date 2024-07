Violenza verbale e botte, condannato un 24enne di Rossano

La sentenza

CORIGLIANO-ROSSANO Una vicenda di violenza domestica, reiterata negli anni, che vede coinvolti una giovane donna rossanese madre di tre bambine, suo padre e l’ex compagno, si è definitivamente risolta.

I fatti

La giovane, da anni vittima di violenza fisica, verbale ed economica, decide di denunciare il compagno, G.M., di 24 anni. Ne segue un regolare processo ed il Tribunale di Castrovillari, dopo una articolata istruttoria, lo condannava a due anni ed otto mesi di reclusione. Qui la vicenda da drammatica si trasforma in una beffa: nelle more del processo il padre della giovane vittima, C.G. di 65 anni, anche lui destinatario delle ire dell’ex genero veniva convocato dinanzi al Tribunale scoprendo di essere stato da quest’ultimo denunciato per violenza ed accusato di averlo aggredito e avergli impedito di vedere le figlie. Seguiva un nuovo processo, con un ulteriore lavoro di verifica dei fatti e l’uomo veniva prosciolto da ogni accusa.

Il Tribunale di Castrovillari ha condannato GM per minacce aggravate alla ulteriore pena di 4 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno. Con questo ultimo processo si chiude la triste vicenda che ha interessato una pacifica famiglia di Rossano che ha potuto finalmente avere giustizia.

