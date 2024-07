«Salvini ci punzecchia? Contano solo gli atti concreti»

scenari politici

ROMA “Le forze politiche contro Le Pen hanno creato un’alleanza innaturale rispetto ai loro programmi, finalizzata esclusivamente a battere nei collegi la Le Pen che comunque raddoppia i suoi eletti. Certamente questa operazione è riuscita. Altra storia è avere una coalizione che abbia una capacità di governo. E questo è un problema”. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commenta così, in un’intervista al Corriere della Sera, l’esito delle elezioni in Francia. “Il fatto che la Francia non abbia un governo stabile e quindi autorevole è un problema per l’Europa tutta. Del resto l’unico governo uscito autorevole dalle Europee è quello italiano”, sottolinea ancora e a chi gli chiede delle punzecchiature di Matteo Salvini, risponde: “La politica non si giudica dalle chiacchiere ma su atti concreti. E non ce n’è mai stato uno in difformità”.

