L’attore calabrese Giuseppe Pallone protagonista nella nuova stagione della serie “Che Dio ci aiuti”

spettacolo

CORIGLIANO-ROSSANO Giuseppe Pallone, giovane attore di Corigliano-Rossano, continua a sorprendere il pubblico e i critici del mondo dello spettacolo con il suo talento e la sua dedizione. Dopo aver superato con successo l’audizione presso la prestigiosa agenzia Volver Actor, diretta da Consuelo De Andreis, Pallone ha recentemente concluso le riprese di “Don Chisciotte“. In questa produzione ha condiviso il set con illustri colleghi come Alessio Boni e Galatea Ranzi, dimostrando una volta di più le sue straordinarie capacità attoriali. Non è tutto. Giuseppe Pallone sarà uno dei protagonisti dell’ottava stagione della popolare serie televisiva “Che Dio ci Aiuti“, che andrà in onda su Rai Uno. Questa notizia ha già creato grande aspettativa tra i fan della serie, ansiosi di vedere il giovane attore in questo nuovo ruolo. Parallelamente alla sua carriera attoriale, Giuseppe Pallone è attualmente impegnato come capitano della squadra Resto d’Italia nel programma televisivo “Performer Cup TV”, trasmesso su Rai Due. La squadra ha raggiunto la semifinale, che andrà in onda domenica 14 luglio alle ore 8.50. Da qui l’invito a seguire e supportare la squadra e il suo capitano in questa entusiasmante sfida. Il percorso di Pallone è costellato di successi e di sfide superate con grande professionalità, segno di un futuro promettente nel panorama dello spettacolo italiano. (Eco dello Jonio)