Crotone, arrivano i primi colpi di mercato: ecco Cargnelutti

calcio serie c

CROTONE Dopo la presentazione di mister Emilio Longo e l’inizio del ritiro pre-campionato, arrivano i primi colpi di mercato in casa Crotone.Il club del presidente Gianni Vrenna ha annunciato l’acquisito a titolo definitivo dal Giugliano Calcio 1928 del difensore Riccardo Cargnelutti. Nato a Latina l’8 febbraio 1999 il difensore ex primavera della Roma, che vanta 122 presenze impreziosite da 10 reti in Serie C, si è legato al club pitagorico con un contratto fino al 30 giugno 2027. (redazione@corrierecal.it)