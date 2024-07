Invalsi: al Sud solo 39% studenti raggiunge livello base in matematica

La ricerca

ROMA Solo il 44% dei 15enni al Sud ha competenze di base di Matematica: c’è in questi territori una una vera e propria emergenza nell’apprendimento della materia. A sostenerlo è l’Invalsi nel rapporto 2024. In particolare, l’Istituto ricorda che in II secondaria di secondo grado nel 2020 e nel 2021 le prove non si sono svolte a causa della pandemia. Quest’anno in Italiano il 62% degli studenti e delle studentesse (-1 punto rispetto al 2023; -4 punti percentuali rispetto al 2022 e -8 punti rispetto al 2019) raggiunge almeno il livello base (ovvero il livello 3). Le differenze tra l’Italia centro-settentrionale e quella meridionale rimangono consistenti, anche se si osserva un preoccupante calo nel Nord Ovest e nel Centro. In Matematica il 55% degli studenti e delle studentesse (+1 punto percentuale rispetto al 2022 e 7 punti percentuali rispetto al 2019), raggiunge almeno il livello base (ovvero il livello 3). La distanza nei risultati tra Centro-Nord e Mezzogiorno si riduce di qualche punto percentuale poiché solo le due macro-aree meridionali migliorano leggermente rispetto al 2023. Tuttavia, la quota di allievi e di allieve che raggiungono almeno il livello 3 si riduce ulteriormente nel Sud rispetto alle medie, passando dal 48% al 44%. Solo il 48% in terza media al Sud raggiunge almeno il livello di base in Matematica e questa percentuale scende drammaticamente al 39% nel Sud e Isole. Gli esiti di Inglese (sia listening sia reading) sono invece in netto miglioramento. ANSA

