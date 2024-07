A CHIARE LETTERE | L’autonomia differenziata e lo “scollamento” politico e istituzionale – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Il dibattito sull’autonomia differenziata, diventato il tema caldo di questa fase, di nuovo al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Un dibattito ormai ideologizzato, in pochi – si evidenzia “A Chiare Lettere” – stanno entrando davvero nel merito. Inoltre, il tema ha creato anche uno scollamento istituzionale tra i sindaci calabresi, come si è notato all’assemblea dell’Anci, un’assemblea anche questa politicizzata e infatti conclusa senza una posizione unitaria e univoca. Non è stato uno spettacolo entusiasmante. Si spera che i sindaci calabresi alla fine sapranno parlare con una sola voce».

