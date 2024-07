Sanità, la Regione lancia il servizio “Recall” per migliorare le liste d’attesa

l’iniziativa

Sarà presentato lunedì 15 luglio, alla Cittadella, il servizio “Recall” del Centro unico di prenotazione, sistema realizzato da Azienda Zero e dal Dipartimento Salute e Welfare della Regione «nell’ambito di un’azione – è detto in un comunicato – mirata a migliorare le liste di attesa e riassegnare gli appuntamenti agli utenti in coda». «Il servizio assicurato all’utenza – riporta il comunicato – sarà utile per ricordare l’appuntamento programmato e consentire di liberare in tempo utile i posti disdetti, rendendoli disponibili per altri cittadini, ottimizzando le risorse». L’iniziativa della Regione verrà illustrata ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al dodicesimo piano della Cittadella e alla quale parteciperanno il commissario straordinario di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, e il direttore generale del Dipartimento Salute e Welfare, Tommaso Calabró. (redazione@corrierecal.it)

