Grosso incendio a Catanzaro, abitazioni sfiorate dalle fiamme e pali della rete Telecom distrutti – FOTO

il fatto

CATANZARO I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, sono intervenuti nel tardo pomeriggio in Viale Isonzo, zona sud di Catanzaro, per l’incendio della vegetazione. Il rogo ha interessato una vasta zona in prossimità delle abitazioni. Le fiamme hanno distrutto alcuni pali della rete Telecom con conseguente riversamento dei cavi sulla sede stradale che rimane chiusa al transito in attesa di personale tecnico per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della viabilità. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’abitazioni ed alla messa in sicurezza del sito. Non si registrano danni a persone. Disagi per il fumo scaturito dalla combustione alle abitazioni. Sul posto carabinieri e guardia di finanza per gli adempimenti di competenza e viabilità.







Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato