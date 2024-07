Incendi in Calabria, 74enne morto tra le fiamme a Cassano Jonio

la tragedia

COSENZA Un incendio a Cassano allo Jonio, divampato in località Madonna della Catena, ha causato la morte di un uomo. Si tratta di un 74enne originario di Civita ritrovato dagli operatori di Calabria Verde e dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano All’Ionio. L.F. è rimasto intrappolato tra le fiamme mentre tentava di salvare il suo uliveto dall’incendio.

Sul posto anche il sindaco di Cassano Giovanni Papasso insieme al collega di Civita Alessandro Tocci. «Subito sono andato sul posto – ha raccontato il primo cittadino cassanese – per aiutare i soccorsi offrendo anche il supporto di tutta la macchina comunale ma mi sono trovato davanti una scena straziante perché quella che abbiamo vissuto è stata una vera e propria disgrazia che colpisce al cuore tutti noi e che deve pesare per sempre sulla coscienza di chi ha appiccato il fuoco. Oltre a distruggere la natura, gli ignobili piromani hanno distrutto la vita umana di una persona perbene che, per proteggere i suoi ulivi, ha perso la sua vita.

