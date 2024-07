B7 | Emma Marcegaglia: «Il libero mercato è in pericolo»

il monito

REGGIO CALABRIA «Stiamo lavorando come gruppo B7 e abbiamo già consegnato il 17 maggio al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le raccomandazioni delle industrie G7. La dignità, i diritti umani, la sicurezza sono minacciati e i mercati aperti sono in pericolo». E’ l’intervento della Presidente del B7 Italia Emma Marcegaglia al Forum “G7 Industry Stakeholders Conference”, in corso a Reggio Calabria. «Il gruppo B7 – aggiunge – difende le nostre libertà democratiche, è urgente migliorare la nostra competitività e soprattutto ridurre con urgenza il divario competitivo. Questo è l’unico modo per incrementare la prospettività e la sicurezza».

Le transizioni

La presidente Marcegaglia poi si sofferma sulle sfide future. «Cerchiamo di migliorare la nostra competitività per quanto riguarda le diverse transizioni: ecologica, intelligenza artificiale». Da Reggio Calabria, Marcegaglia aggiunge: «Abbiamo deciso di allargare il confronto a paesi che non fanno parte del G7 perché riteniamo necessario giocare una politica di apertura».

