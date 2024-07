Incendio di rifiuti a Palmi, fiamme (finalmente) domate – FOTO E VIDEO

l’emergenza

REGGIO CALABRIA È passata quasi una settimana ma l’incendio scaturito all’interno di una azienda adibita a deposito e smaltimento di materiale riciclato per lo più in plastica sito nel comune di Palmi – frazione Ponte Vecchio – è definitivamente spento. Lo hanno comunicato in una nota i Vigili del Foco.





Concluse, dunque, nel pomeriggio di oggi le operazioni di smassamento, minuto spegnimento e bonifica dell’incendio che, per giorni, ha impegnato ininterrottamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria nonché mezzi aerei dei reparti volo VVF che dall’alto hanno supportato le operazioni di estinzione del rogo. (redazione@corrierecal.it)

