Rispetto dell’ambiente e amore per territorio: un impegno comune a San Martino di Finita

la nota

COSENZA «Un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, mirata a valorizzare il nostro amato paese di San Martino di Finita». Il Vice Sindaco, Illary Licursi, ha avuto il piacere di collaborare attivamente con gli operai comunali per la pulizia delle strade, un impegno che ci ha permesso di preparare al meglio il proprio territorio in vista di un evento speciale. Nei prossimi giorni, il nostro comune ospiterà un set fotografico dedicato alle donne in abito tradizionale arbëreshe, provenienti da diverse comunità della nostra area. «Questo evento non solo celebra la nostra ricca eredità culturale, ma offre anche un’opportunità per riflettere sull’importanza del rispetto e della cura per l’ambiente che ci circonda. Pulire le strade non è solo un dovere amministrativo, ma un atto di amore per il nostro territorio. È un modo per dimostrare quanto teniamo al nostro paese e quanto desideriamo che esso sia sempre accogliente e decoroso, non solo per noi che ci viviamo ogni giorno, ma anche per i visitatori e per le generazioni future. La bellezza dei nostri paesaggi e la pulizia delle nostre strade sono elementi fondamentali che riflettono il rispetto che abbiamo per il nostro territorio», dice Licrusi. Che aggiunge: «Tuttavia, questo impegno non può essere portato avanti solo dall’amministrazione comunale. Abbiamo bisogno del supporto e della collaborazione di tutti i cittadini. Ecco alcuni semplici gesti che ognuno di noi può compiere per contribuire a mantenere il nostro paese pulito e ordinato: non abbandonare rifiuti per strada e utilizzare sempre i cestini e i contenitori per la raccolta differenziata. Segnalare eventuali discariche abusive o situazioni di degrado ambientale al comune. Partecipare attivamente alle giornate di pulizia e manutenzione organizzate dall’amministrazione comunale». «Il 22 luglio – annuncia Licursi – si terrà l’iniziativa “Liberi dalla Plastica”, in collaborazione con il gruppo “Kairos” per una giornata dedicata alla riduzione dei rifiuti plastici nel nostro territorio. Sarà un’occasione per dimostrare concretamente il nostro impegno verso un ambiente più pulito e sostenibile. Insieme, possiamo fare la differenza. Il nostro impegno quotidiano per la pulizia e la cura del territorio non solo migliora la qualità della vita di tutti noi, ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza. Ogni piccolo gesto conta e che, uniti, possiamo rendere San Martino di Finita un esempio di rispetto ambientale e amore per il proprio territorio. Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che già contribuiscono attivamente alla pulizia e alla cura del nostro territorio. La vostra dedizione è un esempio per tutti e dimostra quanto amore abbiamo per il nostro paese. Tuttavia, è importante sottolineare che il contributo di ognuno è fondamentale. Invito quindi chi ancora non lo fa a unirsi a noi in questo sforzo comune».