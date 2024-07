Gioia Tauro, 11 denunce e sanzioni per oltre 15 mila euro

l’attività

REGGIO CALABRIA Proseguono incessanti le attività di controllo del territorio svolte dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Gioia Tauro, con particolare attenzione nelle zone interessate dalla movida e lungo le principali arterie stradali.

Nella prima decade del mese di luglio, infatti, tra i comuni di Gioia Tauro e Rosarno sono state sottoposte a controllo oltre 1.050 persone e 500 veicoli e sono state accertate e contestate più di 15 violazioni amministrative al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 15.000 euro. Nel corso di tali attività, finalizzate alla tutela della sicurezza stradale ed alla repressione e prevenzione dei reati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria due soggetti trovati alla guida in stato di ebrezza alcolica, in un caso con un tasso alcolico sei volte superiore a quello consentito dalla legge. Nello stesso periodo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Palmi due soggetti per lesioni aggravate in concorso, tre per furto aggravato di energia elettrica, uno per porto di oggetti atti ad offendere, due per molestie e violenza privata e un soggetto extracomunitario per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.