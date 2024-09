l’arrivo

ROCCELLA JONICA Una motovedetta della Guardia Costiera è giunta in porto a Roccella Jonica con a bordo 75 migranti soccorsi in mare su una barca a vela. Si tratta di 50 uomini, 12 donne e 13 minori (di cui 2 non accompagnati), di nazionalità presunte Iraniana, Irachena e Afghana.

