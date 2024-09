Abramo Cc, i sindacati: «Grave ritardo nella concessione della cassa integrazione straordinaria»

la vertenza

CATANZARO Le segreterie regionali della Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil esprimono «profonda preoccupazione per il ritardo, da parte del ministero del Lavoro, nell’emanazione del decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria (Cigs) per i lavoratori di Abramo Customer Care in amministrazione straordinaria. Secondo i sindacati «questo ritardo riguarda il periodo che va dal 07 agosto 2024 al 07 novembre 2024, e rischia di compromettere ulteriormente la già precaria situazione economica e sociale dei dipendenti coinvolti. Non possiamo accettare che i lavoratori di Abramo Cc, già pesantemente provati da una lunga fase di incertezza e difficoltà, debbano ora fare i conti con l’ulteriore problematica legata all’assenza del decreto. La Cigs è uno strumento fondamentale per garantire la sostenibilità economica e lavorativa in questa fase delicata, ma la mancanza di chiarezza e l’assenza di un intervento tempestivo da parte del Ministero sta causando grande apprensione tra i lavoratori e le loro famiglie. Chiediamo al Ministero del Lavoro di intervenire con urgenza e di emanare il decreto nel più breve tempo possibile, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. I lavoratori di Abramo Cc meritano risposte concrete e rapide, e noi come sindacati continueremo a vigilare affinché vengano tutelati i loro diritti. Come Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil Calabria stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo pronti a intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i lavoratori, compresa la possibilità di ricorrere a iniziative di mobilitazione qualora non si registrassero progressi rapidi e concreti».

