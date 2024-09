Sanità, ecco il bilancio consolidato 2023: l’esercizio si chiude con un utile di 39,4 milioni

dalla regione

CATANZARO Un utile d’esercizio di oltre 39,4 milioni, che serviranno per ripianare le perdite degli esercizi precedenti: dopo quella del 2022 la struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto chiude definitivamente anche la “partita” contabile del 2023 adottando e approvando anche il Bilancio Consolidato, in pratica il bilancio che tiene conto della gestione di tutto il perimetro della sanità calabrese (Asp e aziende ospedaliere e Azienda Zero). L’approvazione è avvenuta “con riserva di acquisizione del parere del terzo certificatore”. Un traguardo atteso visto che qualche giorno prima è approvato anche il bilancio 2023 della Gsa, la “gestione sanitaria accentrata”, la “cassa comune” del settore chiuso con un risultato positivo di 193 milioni. E così, con un decreto sottoscritto oltre che da Occhiuto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito e dal dg del Dipartimento Salute Tommaso Calabrò, ecco ora il via libera al Consolidato 2023, che chiude con un utile di 39,452 milioni, che – si legge nel provvedimento – «ai sensi dell’articolo 30 del dlgs 118/2011, viene portato a ripiano perdite degli esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva». (a. c.)

LEGGI ANCHE

Sanità, chiusa la “partita” contabile del 2022: approvato anche il Bilancio Consolidato

Bilanci (finalmente) non più “orali”, ecco la “normalizzazione” della sanità calabrese

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato