FdI: «Fondi per contrastare la criminalità giovanile e prevenire l’abbandono scolastico»

le misure

«I quasi 3,3 milioni di euro messi in campo dal ministero dell’Interno sulla dispersione scolastica e sicurezza, ai quali ai aggiunge un finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte della Regione, confermano l’interesse del governo Meloni per la Calabria»: così in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Antonio Montuoro, Filippo Pietropaolo e Giovanni Calabrese. «Soprattutto – continuano – importante il contrasto alla criminalità giovanile e le attività di prevenzione finalizzate a intervenire a sostegno dei ragazzi che abbandonano la scuola, dando loro un’opportunità concreta e alternativa di formazione. Non possiamo come gruppo consiliare regionale non ringraziare insieme a tutto il governo e alla giunta regionale il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro per l’attenzione che quotidianamente riserva alla nostra e sua regione per sostenere le fragilità e contrastare la diffusione delle illegalità».