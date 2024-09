Gelmini, Carfagna e Versace annunciano: «Nasce Centro Popolare»

il progetto politico

ROMA “Centro popolare” è l’associazione costituita oggi a Roma dalle parlamentari Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, “con lo scopo di rafforzare l’area moderata e riformista del Paese”. Domani, giovedì 26 settembre, parteciperà al Comitato direttivo convocato da Noi Moderati di Maurizio Lupi, “avviando un percorso fondativo per il consolidamento di un soggetto politico che condivida i medesimi obiettivi”. “Il fallimento del Terzo Polo e il mancato raggiungimento del quorum alle elezioni europee – afferma Mara Carfagna – ci ha posto di fronte ad una domanda obbligata: come possiamo far contare di più la voce dei popolari e dei moderati italiani? Non potevamo condividere la scelta di chi ha aperto un dialogo esclusivo con il campo largo e la sinistra a cominciare dalle prossime elezioni regionali, scelta legittima, ma impossibile da sostenere per coerenza con la nostra storia e le nostre convinzioni. Ecco perché con Centro Popolare puntiamo a rafforzare l’area moderata e riformista del Centro-Destra attraverso un percorso fondativo per l’allargamento e consolidamento di un’area che rappresenti il luogo della stabilità, del pragmatismo e della concretezza”. “Fondamentale il valore dell’ascolto – aggiunge Mariastella Gelmini – Vogliamo allargare questo progetto al civismo, a tanti amministratori locali delusi dal fallimento del Terzo Polo e che rifiutano l’adesione al campo largo di Conte, Fratoianni e Bonelli. Il centro resta il luogo dell’equilibrio e della ponderazione degli interessi in gioco, anche in un quadro politico che si sta ancora una volta polarizzando. Lo faremo portando avanti le nostre battaglie e i nostri valori, a partire da una tradizione cattolico popolare che mette al centro la persona, la famiglia, la competenza e il merito, il principio di sussidiarietà, la valorizzazione dei corpi intermedi. Sono questi i pilastri su cui si fonda la nostra associazione”. “Da tempo porto avanti battaglie sulla disabilità, sull’inclusione e sul valore formativo dello sport, sui giovani e le donne, contro ogni forma di violenza e discriminazione – conclude invece Giusy Versace – Di fronte a uno scenario sempre più polarizzato, sono convinta che lavorare per un centro più forte, che accolga le tante sensibilità moderate e popolari del Paese, sia la giusta strada da percorrere”.